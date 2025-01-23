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Kilis'te Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, yollar açık ve önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:26
Kilis'te Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Kilis'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Ülke genelinde etkili olan kış şartları, Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Körahmethöyüğü, Bozkaya köyleri ile merkeze bağlı Çukuroba köylerini beyaza bürüdü.

Yollar Açık, Tedbirler Alındı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Kış şartlarının bölgeyi etkilemesi ile birlikte, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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