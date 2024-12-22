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Kilis'ten Suriye'ye Dönüşler Devam Ediyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin dönüşü sürerken, teşekkür mesajları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:58
Kilis'ten Suriye'ye Dönüşler Devam Ediyor

Suriyeliler Kilis'ten Ülkelerine Dönüyor

Türkiye'de iç savaş nedeniyle sığınan Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden ülkelerine dönüşleri hız kazandı. 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte birçok Suriyeli, memleketlerine geri dönmeye başladılar.

Hasan Duvara'nın Dönüşü

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gazetecilere konuşan Hasan Duvara (42), 8 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve artık döneceğini söyledi. Duvara, "Savaş bitti, artık ülkeme dönüyorum. Türk halkına ve Türk devletine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Gençlerin Memleket Hasreti

15 yaşındaki Cut el-Mustafa ise Türkiye'ye 3 yaşında geldiğini ve burada başarılı bir eğitim hayatı geçirdiğini ifade etti. El-Mustafa, "Savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkürler." dedi.

Hayvan Dostları ile Dönüşler

24 yaşındaki Sidda Esker de 2 aylık kedisi Lisa ile birlikte memleketine dönüş yaptı. Bu dönüşler, hayatını burada sürdüren Suriyelilerin yeni yaşamlarına adım atma umudunu simgeliyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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