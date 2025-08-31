DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.220,27 0,07%

Kilis ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları

Kilis ve Kahramanmaraş'ta valiler, askeri ve sivil temsilcilerin katıldığı resepsiyonlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 01:05
Kilis ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları

Kilis ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonları düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kilis ve Kahramanmaraş'ta valilikler tarafından resepsiyonlar düzenlendi. Törenlerde vali, askeri ve belediye temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kilis

Kilis Valiliğince Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde verilen resepsiyonda Vali Tahir Şahin tebrikleri kabul etti.

Şahin, buradaki konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Aziz milletimizin ya istiklal ya ölüm parolasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü nişanesidir. 30 Ağustos, yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi inancın, azmin ve kararlılığın neleri başarabileceğinin tüm dünyaya gösterildiği gündür."

Şahin daha sonra davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Resepsiyona; Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta valilik tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Mükerrem Ünlüer ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş davetlileri karşıladı.

Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Ünlüer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünde anlamını bulan bu azim ve kararlılık, 103 yıl önce kazanılan Büyük Zafer ile tüm dünyaya ilan edilmiş, milletimizin omuz omuza, yürek yüreğe verdiği destansı mücadelenin en şanlı sayfalarından biri olarak tarihimizde yerini almıştır."

Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Programa, Vali Mükerrem...

Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Programa, Vali Mükerrem Ünlüer (sol 5), ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş (sol 4), 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki (sol 3), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz (sol 2), İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman (sol 1), gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Programa, Vali Mükerrem...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü H.K. hayatını kaybetti
2
İzmir'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 yakalandı
3
İsraillilerden Netanyahu'ya: Gazze işgali kararına karşı esir takası ve ateşkes talebi
4
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
6
Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Vali Hayrettin Çiçek'in Mesajı
7
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta