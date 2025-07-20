Kilo Verip Kick Boksta Şampiyon Olan Salih Yiğithan Talay'ın Başarısı

Konsantrasyon ve Azimle Başarıya Ulaşan Salih Yiğithan Talay

Konya'da kilo vermek için başlayan 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay, kick boks sporunda Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Kısa sürede 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Talay, uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Aile Desteği ile Yeni Bir Başlangıç

Salih Yiğithan, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla babasının yönlendirmesiyle kick boksa adım attı. Başlangıçta 120 kilogram ağırlığında olan Talay, antrenörü sayesinde hızla 90 kiloya düştü. Bu süreç, onun için yalnızca kilo vermekle kalmayıp, şampiyonluklarla taçlanan bir serüvene dönüşmeye başladı.

Kilo Verme Sürecinde Kendini Keşfetme

Salih Yiğithan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksun kendisinde yarattığı değişimleri gözlemlediğini belirtti. Kilo vermenin ardından daha zinde bir hissettiğini söyleyen Talay, "Kilolarımı vermeye başladığımda kendimdeki değişimi hissettim ve özgüvenim arttı. Antrenmanlara daha hırslı gitmeye başladım. Yani kick boks benim için hobiden daha fazlası oldu." şeklinde konuştu.

Antrenör Desteği ve Stratejiler

Yiğithan'ın antrenörü Mehmet Güçlü, ona ilk gördüğünde inandığını ifade etti. Güçlü, Talay'ın başlangıçta 120 kilogram olduğunu hatırlatarak, "5 ay içinde 90 kiloya düştü. Spor yapmadaki yeteneğini keşfettik. Hem zayıfladı hem de hedeflerine ulaştı." dedi. Onun için sağlıklı beslenmenin de önemini vurgulayan Güçlü, pilav ve kolayı keserek genç sporcunun beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.

Gelecek Hedefleri

Salih Yiğithan Talay ve antrenörü, 2026 Dünya Şampiyonası'na hazırlık yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Antrenman programlarıyla birlikte Salih'in metabolizmasını hızlandırarak kilo vermesine yardımcı oldular. Salih için bu başarının ardında yoğun bir çalışma ve azim yatıyor.

Konya'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu olan 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay (Solda), uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Antrenör Mehmet Güçlü (Sağda), AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Konya'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu olan 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay (Solda), uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Antrenör Mehmet Güçlü (Sağda), AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.