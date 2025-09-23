Kim Jong-un Çin ile İlişkileri Güçlendirmeyi Yeniden Vurguladı

Kim Jong-un, KCNA'ya göre Çin ile geleneksel dostluk ve işbirliğini güçlendirme kararlılığını teyit etti; Şi Cinping ile görüşmeler ve Pekin ziyaretine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 07:54
KCNA: Geleneksel dostluk ve işbirliği öncelik

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, Kim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kuzey Kore’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajına cevaben şu ifadeyi kullandı: "Kore İşçi Partisi’nin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin sarsılmaz duruşu, zamanın gereklerine uygun olarak Çin ile geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmektir."

Kim, yakın zamanda Pekin’de düzenlenen Çin Zafer Günü kutlamalarına katıldığını ve Devlet Başkanı Şi ile "anlamlı görüşmeler" gerçekleştirdiğini belirterek, Kuzey Kore ve Çin'in dostane ilişkilerinin gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim, Çin’e "14. Beş Yıllık Plan’ını başarıyla tamamlaması ve modern sosyalist bir devletin her yönüyle inşasında" başarılar diledi.

