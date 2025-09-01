Kim Jong-un'dan Çin ziyareti öncesi yeni füze fabrikası denetimi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak üzere Çin'de düzenlenecek askeri geçit töreni öncesinde, füze üreten yeni bir mühimmat fabrikasını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan ziyarette, Kim'in fabrikadaki üretim kapasitesini yerinde incelediği ve kapasitenin planlandığı şekilde artırılmasından memnuniyet duyduğunun bildirildiği belirtildi.

Denetim ve onaylanan planlar

Yapılan incelemede Kim'in, füze üretim kapasitesiyle ilgili 3 yeni uzun vadeli planı onadığı ve bu planlar doğrultusunda yapılacak yeni savunma harcamaları taslaklarını kabul ettiği kaydedildi. Ziyaret, Kuzey Kore liderinin savunma üretimindeki öncelikleri ve stratejik hedeflerine dair önemli bir işaret olarak değerlendirildi.

Ayrıca, Kim'in 2019'dan bu yana ilk kez Çin'e düzenleyeceği ziyaret kapsamında askeri geçit törenine katılacağı bildirildi; bu, 2011'de göreve başlayan liderin dünya liderleriyle aynı törende ilk kez bir araya gelmesi anlamına geliyor.

ŞİÖ Zirvesi ve tören programı

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Zirvenin ardından 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda askeri geçit dahil törenler düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil zirveye katılacak bazı liderlerin geçit törenine katılmasının beklendiği belirtiliyor. Pekin yönetimi törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" sloganlarını kullanıyor.

Kim'in ziyaret ve denetimleri, bölgesel güvenlik dinamikleri ve ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki diplomatik temaslar açısından yakından izleniyor.