Kim Jong-un Yeni Hava Savunma Füzelerini Denetledi
Test atışı ve özellikleri
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmiş yeni hava savunma füzelerinin test atışını izledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, testte iki tip yeni hava savunma füzesi atıldı.
KCNA, Kim'in denetlediği testin geliştirilmiş yeni füzelerin dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiğini ortaya koyduğunu aktardı.
Tatbikat bağlamı
Söz konusu test, ABD ile Güney Kore arasında 18 Ağustos'ta başlayan ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı sürerken gerçekleştirildi.
Kim, tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı düşmanca tutumunu sürdürdüğünü savunmuştu.