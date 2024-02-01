Kiracı evi ilaçladı ev sahibi aile etkilendi: 1 kişi öldü 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde iki katlı bir evde olay oldu. Ayşe Temel (40), eşi yurt dışında çalıştığı için çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile annesi Necla Duran'ın yanına sömestir tatiline gelmişti.





Suriye uyruklu inşaat işçisi Abdülkerim Ahmet, alt kattaki evine böcek ilaçları serpip, cam ve kapıları bantla kapattı. Sonra eşi ve çocuklarını bir akrabalarının yanına gönderip, Çumra ilçesindeki işine gitti. Bu olay geçen pazartesi günü oldu.

Ayşe Temel, göğsü ağrıyınca dün gece hastaneye başvurdu. Tedavi sonrası annesinin evine geldi. Bugün Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin, yeğenleri Mine Büyükgör (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21) ile birlikte mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle Numune Hastanesi'ne gittiler. 5 kişi zehirlenmiş oldukları için tedavi altına alındılar.