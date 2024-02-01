Kiracı evi ilaçladı ev sahibi aile etkilendi: 1 kişi öldü 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da kiracı evine ilaçlama yaptırdı. Üst katta yaşayan ev sahibinin torunu Ahmet Enes Temel (7) ziyarete gelmişti. İlaçlama sonrası zehirlenen Ahmet Enes hayatını kaybetti, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kiracı evi ilaçladı ev sahibi aile etkilendi: 1 kişi öldü 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayın Tarihi:

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde iki katlı bir evde olay oldu. Ayşe Temel (40), eşi yurt dışında çalıştığı için çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile annesi Necla Duran'ın yanına sömestir tatiline gelmişti.

zehirlenme

Suriye uyruklu inşaat işçisi Abdülkerim Ahmet, alt kattaki evine böcek ilaçları serpip, cam ve kapıları bantla kapattı. Sonra eşi ve çocuklarını bir akrabalarının yanına gönderip, Çumra ilçesindeki işine gitti. Bu olay geçen pazartesi günü oldu.

Ayşe Temel, göğsü ağrıyınca dün gece hastaneye başvurdu. Tedavi sonrası annesinin evine geldi. Bugün Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin, yeğenleri Mine Büyükgör (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21) ile birlikte mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle Numune Hastanesi'ne gittiler. 5 kişi zehirlenmiş oldukları için tedavi altına alındılar.

Öne Çıkanlar
Altın fiyatlarında son alım fırsatı! Haberi alan kuyumcuda kuyruk olacak Altın fiyatlarında son alım fırsatı! Haberi alan kuyumcuda kuyruk olacak
Damar tıkanıklığını tarihe gömüyor! Bir bardağıyla bağırsakları canavara çeviriyor Damar tıkanıklığını tarihe gömüyor! Bir bardağıyla bağırsakları canavara çeviriyor
Evi arsası olanların talihi döndü! Ödediğiniz tüm para tek başvuruyla iade edilecek Evi arsası olanların talihi döndü! Ödediğiniz tüm para tek başvuruyla iade edilecek
Çok Okunanlar
Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi