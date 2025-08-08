Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Türkiye'deki kiracı ve ev sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Kira bedellerinin tespiti sürecinde, Yargıtay içtihatları ile desteklenen, fakat pek bilinmeyen bir hak, kiracılara adeta bir kalkan görevi görecek. Yüzde 25'lik kira artış sınırının sonlanmasıyla birlikte, mahkemelere taşınan kira anlaşmazlıklarında hakimlerin uygulayabileceği hakkaniyet indirimi ile kiracılar, fahiş kiralardan korunma şansı elde ediyor.

Kira Davalarında Hakkaniyet İndirimi

Kira bedelinin tespitine yönelik davalarda, hukukun öngördüğü 'hakkaniyet' kavramı kiracılar için önemli bir avantaj sunmakta. Avukat Mücahid Küçük'ün değerlendirmelerine göre, bu indirim yasal bir zorunluluk olmasa da, Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda adli bir teamül haline geldi. Süreç şöyle işliyor: Ev sahibi, mevcut kiranın yetersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurduğunda, hakim ilk olarak bir bilirkişi heyeti görevlendiriyor.

Bilirkişi, evin konumu, yaşı, büyüklüğü ve piyasa koşullarını değerlendirerek, “taşınmaz boş olarak yeniden kiraya verilseydi ne kadar kira getirirdi?” sorusuna dayanan bir rapor sunuyor. İşte bu noktada hakkaniyet indirimi devreye giriyor. Hakim, bilirkişinin belirlediği emsal kira bedeli üzerinden kiracının uzun süreli oturumunu göz önünde bulundurarak bir indirim yapma yetkisine sahip.

Kira Zammi İndirim Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Yargıtay'ın yerleşik kararları çerçevesinde, hakimler genellikle bilirkişinin tespit ettiği rayiç bedel üzerinden yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir indirim uygulama eğilimindedir. Bu indirimin amacı, mülk sahibinin uzun yıllar aynı kiracı ile devam etmesinden kaynaklanan güveni ve istikrarı göz önünde bulundurmaktır. Ev sahibi, yeni bir kiracı bulma aşamasındaki masraflardan ve risklerden muaf kalırken, bu avantaj mahkeme tarafından kiracı lehine bir indirim olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, hakimlerin kararını etkileyen faktörler arasında kiracının mülkteki kalış süresi birinci planda gelmektedir. Uzun süreli kiracıya uygulanacak indirim oranı, daha kısa süreli kiracılara kıyasla farklılık göstermektedir.