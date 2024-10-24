Kırgız Cumhuriyeti ile Kültürel İşbirliği Anlaşması TBMM'den Geçti

TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Kararlar

Bugün, TBMM Genel Kurulu'nda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında kültürel işbirliği ile ilgili yapılan anlaşmanın onaylanmasına dair hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

Kültür Merkezlerinin Kurulması

Bu anlaşma çerçevesinde, Türkiye ve Kırgız Cumhuriyeti şahısları ve kurumları arasında kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor. Kültürel merkezlerin kurulması, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacak.

Diğer Gündem Maddeleri

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonuna katılımının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bunun yanı sıra, Saadet Partisi’nin emniyet çalışanları, İYİ Parti’nin kamu güvenliği, DEM Partisi’nin ilaç temini gibi konularla ilgili önerileri ele alındı. Ancak, yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından sunulan grup önerileri kabul edilmedi.

Birleşimin Kapatılması

Bunun akabinde, Danışma Kurulu kararıyla Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki anlaşma teklifi üst sıralarda görüşüldü ve kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.