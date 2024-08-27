Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un Kardeşi İlgiz Aytmatov Hayatını Kaybetti

Kırgızistan'ın Bilim Dünyasında önemli Bir İsim: İlgiz Aytmatov

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov, 93 yaşında hayatını kaybetti. Cengiz Aytmatov'un kızı Cemile Aytmatova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 5.40'ta babamız İlgiz Aytmatov bu dünyadan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

İlgiz Aytmatov'un Hayatı ve Kariyeri

İlgiz Aytmatov, 8 Şubat 1931 tarihinde Kırgızistan'ın Bişkek (eski adıyla Frunze) şehrinde, devlet adamı Törekul ve öğretmen Nagima Aytmatov'un çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimine Moskova Jeoloji Araştırma Enstitüsü'nde devam eden İlgiz Aytmatov, 1954 yılında mezun olduktan sonra 1985'te "doktor," 1991'de ise "profesör" unvanlarını aldı.

Bilim kariyerini uzun yıllar süresince akademik çalışmalara adayan Aytmatov, 1990-1993 yılları arasında Kırgızistan Bilimler Akademisi'nin başkanlığını üstlendi. Ayrıca, Jeoloji Enstitüsü'nde çalışarak 7 monografi dahil olmak üzere toplamda 218 bilimsel eser yayımladı ve 15 patente sahip oldu.

İlgiz Aytmatov'un kaybı, hem ailesi hem de Kırgız bilimi için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.