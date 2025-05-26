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Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Müzakerelerine Destek Veriyor

Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:34
Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Müzakerelerine Destek Veriyor

Kırgızistan Barış Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına yönelik müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Bu açıklama, Turgunbek Uulu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında yapıldı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi ve İşbirliği İhtiyacı

Turgunbek Uulu, Kırgızistan’ın Ermenistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirmeye olan ilgisini vurguladı ve iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı, "Uluslararası örgütler ile entegrasyon birlikleri çerçevesinde işbirliğimizi geliştirmeliyiz" dedi.

Parlamentolar arası diyaloğun önemine de değinen Turgunbek Uulu, "Her iki ülkenin parlamentoları, demokrasi ve siyasi istikrarın en önemli araçlarıdır. Bu süreç, Kırgız-Ermeni işbirliğini geliştirmeye yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Ticari ve Ekonomik İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da ele alındı. Turgunbek Uulu, lojistik bağlantıların önemini ve Ermeni ürünlerinin Orta Asya ve Çin pazarlarına ulaştırılması ile kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Barış Anlaşmasının İmzası İçin Destek

Kırgız tarafı olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasına destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Turgunbek Uulu, "1994 Bişkek Protokolü ile ilgili deneyimlerimizle bu müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

Ermenistan'dan Teşekkür

Simonyan ise, Kırgızistan’ın barış müzakerelerine sunduğu destek ve platform önerisi için teşekkür etti. Kırgızistan'ın Tacikistan ile olan sınır sorunlarını çözme konusundaki deneyiminin önemli bir örnek olduğuna dikkat çekti.

İki lider, insani bağları güçlendirmek için Kırgız Kültür Günleri düzenlenmesini önerdi ve yasama organları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Parlamentolararası İşbirliği Muhtırası’nı imzaladı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği...

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği...

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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