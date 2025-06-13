Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbayev, Kayseri'yi Ziyaret Etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret, Büyükkılıç’ın başkanlık makamında gerçekleşti ve iki taraf arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir platform sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'ye bir dizi program kapsamında gelen Kazakbayev ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Kayseri'nin ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu ve 6 bin yıllık tarihî bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Karşılıklı istişarelerin ve değerlendirmelerin yapılıyor olması bizim için önemli, anlamlı.” ifadesini kullandı.

Kazakbayev ise, ASKON tarafından yarın düzenlenecek Kültepe Uluslararası İş Forumu'nun bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bu tür etkinliklerin, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda, Büyükkılıç, Kazakbayev'e Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan tabletlerin replikasını hediye etti. Bu jest, iki ülke arasındaki kültürel alışverişin bir sembolü olarak değerlendirildi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev (solda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı (sağ 2) ziyaret etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev (solda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı (sağ 2) ziyaret etti.