Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi bir törenle kutlandı. Törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından Bişkek Atatürk Parkı'nda, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenlendi.

Tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başlamış, ardından saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.

Resmi törene, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ve Türk vatandaşları katılım gösterdi.

Büyükelçi Ökem'den Anlamlı Mesajlar

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, katılımcılara seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Büyükelçi Ökem, "Bu bayram, milletimizin ve cumhuriyetimizin ilk milli bayramıdır. Bu bayram, milli egemenliğimizin bayramıdır. Egemenlik, bağımsızlıktır, özgürlüktür. Egemenlik, bunları koruyabilme gücüdür." dedi.

Ökem, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekerek, "Türk milleti, Osmanlı devletinin işgale uğradığı anda, tüm yokluğuna rağmen kendi kaderini tayin etmiştir. Türk milleti egemendir, Türk milleti hür yaşamış, hür yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar KTMÜ'de Devam Etti

Etkinliklerin devamı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) bağlı Meslek Yüksek Okulu'nda yapıldı. KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, kutlamalara davet edilen Kırgız çocuklarla birlikte bayram coşkusunu paylaştı.

Kırgızistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (solda), anıta çelenk sundu.

Kırgızistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (solda), anıta çelenk sundu.