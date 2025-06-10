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Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Forumunda Önemli Gelişmeler

Bişkek'te gerçekleştirilen forumda, Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal'a 'fahri akademik' unvanı verildi.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 13:47
Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Forumunda Önemli Gelişmeler

Kırgızistan'da 'Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği' Forumu Gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un anısına düzenlenen 'Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği' forumu büyük ilgi gördü. Bu önemli etkinlik, Aytmatov'un ölümünün 17. yılı münasebetiyle gerçekleştirildi.

Foruma, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi ev sahipliği yaparken, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü ve Ankara merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü destek sağladı. Forum, Manasçı Rısbay İsakov'un Manas Destanı'ndan bir kesit okumasıyla başladı.

Cengiz Aytmatov'un Önemi

Forumun moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Kanatbek Abdrahmatov, Aytmatov’un Türk Dünyası üzerindeki etkisini vurgulayarak bu forumu düzenlemenin kendileri için bir onur olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, forumda yaptığı konuşmada, Aytmatov'un eserlerinin günümüzde yaşanan krizleri anlatmakta ne denli etkili olduğunu belirtti. İmankulov, Türkiye'nin bağımsızlık ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatırken, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine de dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, forumda Türkiye'de kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün ilk faaliyetini Kırgızistan’da gerçekleştirdiğini belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. İlyas Topsakal'a teşekkürlerini sundu.

Fahri Akademik Unvanı

Forumda, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal'a 'fahri akademik' unvanı verildi. Unvan teslim töreninde Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev tarafından ödülü takdim edildi.

Ayrıca, Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü ile Cengiz Aytmatov Enstitüsü arasında bir memorandum imzalandı, bu da iki kuruluş arasındaki işbirliğini daha da güçlendirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen, "Cengiz...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumu gerçekleştirildi. Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen forumda konuştu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen, "Cengiz...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumu gerçekleştirildi. Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen forumda konuştu.

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