Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in dönem başkanlığında düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenliğe ilişkin güncel konular ile üye devletlerin dış politika faaliyetlerinin koordinasyonu ele alındı. Örgütün sorumluluk alanındaki durumlar, dış tehditlere karşı kolektif yaklaşımların güçlendirilmesi ve diğer uluslararası örgütlerle etkileşimin önemi vurgulandı.

Ayrıca, terörizme ve aşırıcılığa yol açan radikalleşme ile mücadele, uluslararası enformasyon güvenliği, Orta Doğu'daki durum ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölgesel Merkezi hakkında KGAÖ Dışişleri Bakanlarının bildirileri imzalandı.

Dışişleri Bakanları, toplantıdaki konuşmalarında ülkelerinin örgüt içindeki işbirliği ile kriz çözümleri konusunda pozisyonlarını anlatarak önerilerde bulundu.

Toplantının ardından, katılımcı Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede toplantı sonuçlarının bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yeni çözümler bulmaya yardımcı olacağını belirtti.

Örgütün dönem başkanı Kırgızistan, sonbaharda üye ülke Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in (sağ 3) dönem başkanlığında düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağ 2), Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin (sağda), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu (sol 3), Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov (sol 2) ile KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov (solda) katıldı.