Kırgızistan'da Mücevher Üreticilerine KDV İmkânı: Ham Madde İthalatı Artık Daha Avantajlı

Kırgızistan'da Mücevher Üreticileri İçin KDV Kaldırıldı

Kırgızistan Devlet Vergi Dairesi Başkanı Almambet Şıkmamatov, mücevher üreticileri için ham madde ithalatındaki KDV'nin kaldırıldığını duyurdu. Şıkmamatov, 12 Şubat tarihli Vergi Alanındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiğini belirtirken, bu düzenlemenin sektörde önemli değişiklikler getireceğini vurguladı.

Mücevher Üreticileri Artık KDV Ödemeyecek

Başkan Şıkmamatov, Kırgız kuyumcuların ithal ettikleri ve mücevher üretiminde kullanılan metal cevherleri, konsantreleri, alaşımları ve rafine metaller için artık KDV ödemek zorunda kalmayacaklarını ifade etti.

Teşvikle Kayıt Dışı Ekonomi Engellenecek

Ham madde ithalatında KDV'nin kaldırılması, kuyumculuk sektörü için büyük bir teşvik sağlıyor. Şıkmamatov, bununla birlikte karaborsadan ham madde almanın anlamının kalmayacağını ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Önemli Bir Sektör Olarak Gelişiyor

Almambet Şıkmamatov, mücevher sektörünün ülke ekonomisinin gelecek vadeden alanlarından biri olduğu ifade ederek, KDV'nin kaldırılmasıyla birlikte yerel mücevherlerin üretiminde kullanılan ham madde maliyetinin düşeceğini ve ayrıca sektörde yeni teknolojilerin kullanımının sağlanacağını açıkladı.

Kırgızistan Devlet Vergi Dairesi Başkanı Almambet Şıkmamatov, mücevher üreticileri için ham madde ithalatındaki KDV'nin kaldırıldığını duyurdu.