Kırgızistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, ülke genelindeki ana meydanlarda geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Nevruz Bayramı dolayısıyla Turdakun Usubaliyev Meydanı'nda büyük bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, ilgili kurum yetkilileri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler Başladı

Etkinlik, Nevruz'un gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen bir tiyatro oyununun sahnelenmesiyle start aldı. Oyunda halkın ekin ekmeye davet edilmesi konu edildi.

Kasımaliyev'den Önemli Mesajlar

Kasımaliyev, Nevruz'un halk kültürü içindeki önemine vurgu yaparak, "Nevruz manevi kültürümüzün bir parçası ve Doğu medeniyetinin geleneksel bayramıdır" dedi. Ayrıca, çok uluslu Kırgız halkının kalbinde uyum ve refah ateşinin yanmasını dileyerek, bu yıl ramazan ayının Nevruz Bayramı'na denk geldiğini hatırlattı.

Kasımaliyev, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunlarının barış yoluyla çözülmesinin iki ülke halkları için bayram teşkil ettiğini belirtti.

Gelenekler ve Kültürel Etkinlikler

Nevruz Bayramı için kurulan geleneksel çadırlarda Kırgız gelenekleri sergilendi; açık alanda ise geleneksel oyunlar tertip edildi. Etkinlik, çocuk ve yetişkin folklor gruplarının gösterileri ve yerel sanatçıların konserleri ile sona erdi.

Caparov'un Oş'taki Kutlaması

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin ikinci büyük şehri Oş'ta gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir Kırgızistan inşa etmek için bir yol belirledik, bu doğrultuda her alanda düzeni sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, son yıllarda komşu ülkelerle yaşanan sınır sorunlarının nihayet çözüme kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Ülkenin Aksakallar (Yaşlılar) Konseyi Başkanı Ömürbek Ümetaliyev, AA muhabirine Nevruz Bayramı ve ramazan ayı dolayısıyla tüm Müslümanların kutlanması gereken bir dönem olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Nevruz Bayramı dolayısıyla Turdakun Usubaliyev Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenledi.

Kırgızistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Nevruz Bayramı dolayısıyla Turdakun Usubaliyev Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenledi.