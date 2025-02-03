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Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığı Değişimi: Beyşenaliyev Görevden Alındı, Çeçeibayev Atandı

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev görevden alındı, yerine Erkin Çeçeibayev atandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:41
Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığı Değişimi: Beyşenaliyev Görevden Alındı, Çeçeibayev Atandı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nda Önemli Değişiklik

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından görevden alındı. Beyşenaliyev'in yerine Erkin Çeçeibayev atanarak sağlık camiasındaki liderlik değişikliği başlamış oldu.

Yeni Bakanın Geçmişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çeçeibayev 2018-2020 yılları arasında Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüştü. Kırgızistan Tıp Akademisi'nden 1997 yılında mezun olan yeni bakan, sağlık alanındaki deneyimiyle dikkat çekiyor.

Meclis Güvenoyu Süreci

Erkin Çeçeibayev’in atanması, bu hafta Kırgızistan Meclisi'nde güvenoyuna sunulacak. Gerçekleştirilecek oylama, ülke sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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