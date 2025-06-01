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Kırgızistan'da Yolsuzlukla Mücadeleye 2 Milyar Dolar Katkı

Kırgızistan, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde bütçeye 2.287 milyar dolar katkı sağladı, yeni güvenlik binası açıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 10:53
Kırgızistan'da Yolsuzlukla Mücadeleye 2 Milyar Dolar Katkı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yürütülen yolsuzlukla mücadele çalışmalarının ülke bütçesine önemli bir katkı sağladığını açıkladı.

Bişkek'teki Milli Güvenlik Devlet Komitesi yeni hizmet binasının açılışında konuşan Caparov, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bütçeye toplam 2 milyar 287 milyon dolar katkı yapıldığını belirtti.

Caparov, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelenin başarıyla sürdüğünü vurguladı: "Sonuç olarak ülke bütçesine 200 milyardan fazla som katkı sağlandı," dedi.

Başkan, yolsuzlukla mücadele kapsamında, daha önce yasadışı olarak özelleştirilen 1100'den fazla taşınmaz ve taşınır malın devlet mülkiyetine iade edildiğini de ifade etti.

Eski hizmet binasının 1983 yılında inşa edildiğine dikkat çeken Caparov, modern inşaat teknolojileri kullanılarak yeni kompleksin burada açıldığını ve etkin çalışma koşulları sağladığını belirtti.

Ulusal güvenlik konularına verdikleri önemin altını çizen Cumhurbaşkanı, 2021'den bu yana Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi için 73 idari bina, 7 anaokulu ve 14 sosyal konut inşa edildiğini açıkladı.

Caparov, komitenin modernizasyonu kapsamında alınan önemli stratejik kararlardan birinin, ülkenin kendi Ulusal Güvenlik Akademisi'nin açılması olduğunu belirtti. Bu akademide, gelecekte istihbarat elemanlarının Bişkek'te eğitileceği ifade edildi.

Ülkedeki güvenlik görevlerini başarıyla yerine getiren istihbaratın önemine vurgu yapan Caparov, görevleri sırasında yaşamını yitiren Cumabek Asankulov, Anarbek Bakayev ve Yusup Mukanbayev'i andı.

Caparov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile birlikte, çağdaş standartlara uygun inşa edilen binayı gezdi ve çalışanların etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayacak donanımların mevcut olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'te Milli Güvenlik Devlet Komitesi...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'te Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'te Milli Güvenlik Devlet Komitesi...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'te Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

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