Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar

Kırgızistan'da Ramazan Coşkusu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stepnoye ilçesindeki camide ramazanın son teravih namazı büyük bir coşkuyla kılındı. Camiye gelen Ahıska Türkleri ve Kırgızlar, imam Ahmet Öztürk'ün vaazını dinledikten sonra teravih namazı için saflar oluşturdu.

Ramazan’a Veda

Türkiye'den gelen din görevlisi Ahmet Öztürk, ramazanın son teravih namazını kıldırarak, camiyi dolduran cemaatle birlikte ramazana veda etti. Cami müezzinin seslendirdiği ilahiler eşliğinde vatandaşlar, bu özel anın huzurunu yaşadı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ahmet Öztürk, yaptığı açıklamada, "Allah'ımıza şükürler olsun ki bir ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu camide Ahıskalı Türk ve Kırgız kardeşlerimizle beraber saygı ve sevgi, birlik ve beraberlik içinde bir araya geldik." ifadelerini kullandı. Ramazan ayı boyunca iftar programlarına katıldıklarını belirten Öztürk, fitre ve zekatların dağıtıldığını ve Kadir Gecesi'ni de manevi iklim içerisinde geçirdiklerini anlattı.

Dua ve Teşekkür

Öztürk, ayrıca Cenabıallah'tan Kırgızistan, Türkiye ve tüm İslam âlemine birlik, sağlık ve huzur dileğinde bulundu. Merkez Cami cemaatine, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapan Türkiye Diyanet Vakfı’na ve Türkiye devletine ise teşekkür etti.

Teravih namazına katılan Murafaddin Sakimov, "Ramazanın son teravih namazını kıldık. Türkiye Diyanet Vakfı'na, iftar programlarını tertip eden ve din görevlisi gönderen Türkiye devletine teşekkür ederiz." dedi.

Dostluk Yardımlaşma Derneği Başkanı Nasır Askarov ise, Türkiye'den gelen din görevlisinin önemli katkılarını vurguladı. Ayrıca, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine 6 kez iftar yemeği verildiğini ve Merkez Cami cemaatine de iftar programı düzenlendiğini belirtti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıskalı Türklerin yoğun yaşadığı Stepnoye ilçe camisinde ramazanın son teravih namazı kılındı. Camiye gelen Ahıska Türkleri ve Kırgızlar, imamın vaazını dinledi ve ardından teravih namazı için saf tuttu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıskalı Türklerin yoğun yaşadığı Stepnoye ilçe camisinde ramazanın son teravih namazı kılındı. Camiye gelen Ahıska Türkleri ve Kırgızlar, imamın vaazını dinledi ve ardından teravih namazı için saf tuttu.