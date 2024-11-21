Kırgızistan Güvenlik Başkanı Taşiyev'e Tehdit Mektubu Gönderildi

Kırgızistan Güvenlik Başkanı Tehdit Aldı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, yaptığı açıklamada kimliği belirsiz şahıslar tarafından kendisine tehdit içerikli bir mektup gönderildiğini duyurdu.

Bişkek'te düzenlediği brifingde Taşiyev, mektubun içeriğinde organize suç örgütleriyle mücadele edilmemesi gerektiği yönünde bir talep olduğunu aktardı.

Mücadele Devam Edecek

Tehditlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini ifade eden Taşiyev, "Ülkede organize suç örgütleri olmayacak. Yasa dışı yollarla para kazananlar ve makamda oturanlar olmayacak. Sağ olduğum sürece başladığım yoldan geri dönmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları doğrultusunda mektupla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Bişkek'te düzenlediği brifinginde açıklamalarda bulundu.