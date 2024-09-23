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Kırgızistan Lideri Caparov, Gelecek Zirvesi'nde Küresel İşbirliğine Vurgu Yaptı

Caparov, BM Gelecek Zirvesi'nde uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı ve geleceğin refahı için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:49
Kırgızistan Lideri Caparov, Gelecek Zirvesi'nde Küresel İşbirliğine Vurgu Yaptı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Gelecek Zirvesi'nde Konuştu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde, küresel işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Küresel Mimarinin Temelleri Atılıyor

Caparov, zirvenin herkes için yararlı olacak yeni bir küresel mimarinin inşası için güzel bir fırsat sunduğunu ifade etti. "Gelecek Zirvesi, yalnızca seçkinler için değil, herkes için yararlı olabilecek bir platformdur" dedi.

Uzun Vadeli Çözümler Üzerine Vurgu

Konuşmasında, mevcut çok taraflı işbirliği yöntemlerinin yenilenmesi gerektiğini belirten Caparov, gelecekteki nesillerin refahı için sağlam temel önlemler alınmasının önemine değindi.

Küresel Zorluklar ve İşbirliği Çağrısı

Günümüzde dünyayı etkileyen zorlukları hatırlatan Cumhubaşkanı, "Zorunlu göç, iklim tehditleri ve kaynakların eşitsiz paylaşımı gibi sorunlarla yüzleşiyoruz. Bu sebeple, çok taraflı yönetimde bu tür sorunlara adalete dayalı yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var" diyerek hızlı harekete geçme çağrısında bulundu.

Liderlere Mesaj

Caparov, liderlere seslenerek, "Karşılıklı güven ve fayda sağlayan işbirlikleri ile mükemmel adalet üzerine inşa edilmiş bir geleceğin mimarları olmaya davet ediyorum" dedi. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi için uluslararası mali kuruluşların fonlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde tertiplenen “Geleceğin Zirvesinde" katılımcılara hitap etti.

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