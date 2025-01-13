Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi: Nurlanbek Şakiyev Artık Turgunbek uulu

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, soyadını 'Turgunbek uulu' olarak değiştirerek milli kimliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:15
Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi: Nurlanbek Şakiyev Artık Turgunbek uulu

Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, soyadını 'Turgunbek uulu' olarak değiştirdi. Bu önemli değişikliği, sosyal medya platformu Facebook üzerinden duyuran Meclis Başkanı, kararının nedenini paylaştı.

Babasının İsmini Yaşatma Kararı

Şakiyev, çalıştığı yol yapım sektörü ve 7 çocuk büyüten babası Turgunbek’in ismini almak istediğini belirterek, öz kardeşlerinin de dedesinin adını yaşatacaklarını ifade etti. Meclis Başkanı, dedesi Şaki'nin adının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Özümüze Dönme Zamanı

Yeni soyadını benimsemenin, her bireyin kişisel kararı olduğunu vurgulayan Turgunbek uulu, bu adımı Meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla ilişkilendirdi. "Ben Turgunbek'in oğluyum! Ben Kırgız oğluyum"

Küreselleşmeye Dikkat

Turgunbek uulu, baba adını alma arzusunun uzun zamandır içerisindeki bir hayal olduğunu söyledi. "Küreselleşen günümüz dünyasında, halkın kimliğinin korunması esastır"

Yeni Yasa Tasarısı Neleri Öngörüyor?

Meclis Başkanı'nın dışında milletvekilleri Mirlan Samıykojo ve Amankan Kenjebayev tarafından sunulan "Kırgız Cumhuriyeti'nin Bazı Mevzuatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 26 Aralık'ta destek bulmuştu. Bu yasa tasarısı, mevcut soyadı biçimlerini dışlamadan, Kırgız kültür ve geleneklerine uygun eklerin kullanımını önermektedir.

Milletvekili Samıykojo, düzenlemenin, Rusça kökenli eklerin yerine 'uulu' (oğlu), 'kyzy' (kızı), ve 'tegi' (soyu) gibi seçenekler sunmayı amaçladığını ifade etti.

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