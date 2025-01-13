Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi: Nurlanbek Şakiyev Artık Turgunbek uulu

Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, soyadını 'Turgunbek uulu' olarak değiştirdi. Bu önemli değişikliği, sosyal medya platformu Facebook üzerinden duyuran Meclis Başkanı, kararının nedenini paylaştı.

Babasının İsmini Yaşatma Kararı

Şakiyev, çalıştığı yol yapım sektörü ve 7 çocuk büyüten babası Turgunbek’in ismini almak istediğini belirterek, öz kardeşlerinin de dedesinin adını yaşatacaklarını ifade etti. Meclis Başkanı, dedesi Şaki'nin adının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

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