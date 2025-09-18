Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı

Kırgızistan'da 32 milletvekilinin imzasıyla başlayan meclisin kendi kendini feshetme kampanyasını Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:51
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı

Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor

Kırgızistan Meclisi'nde bazı milletvekillerinin başlattığı kendi kendini feshetme kampanyası gündemi belirliyor. Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu konuyla ilgili açıklama yaptı.

İnisiyatif ve Gerekçe

"Milletvekilleri bir inisiyatif grubu oluşturdu ve bana, kendilerini feshetmek için gerekçeli bir dilekçe gönderdiler. Dilekçeyi 32 milletvekili imzaladı."

"İnisiyatif grubunun gerekçesini haklı gördüm." Turgunbekuulu, gerekçenin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması olduğunu belirtti.

Fesih Süreci ve Zamanlama

Turgunbekuulu, meclisin kendi kendini fesih kararının meclis genel kurulunun çoğunluk oylarıyla alınabileceğini kaydetti. 90 sandalyeli mecliste görev süresi gelecek yılın sonunda sona erecek olan 7'nci dönem milletvekilleri, 2021 yılında halk tarafından seçilmişti.

Meclisin ileriki günlerde feshedileceği ve genel seçimlerin yıl sonunda yapılacağı ifade ediliyor.

Kırgızistan meclisinin kendi kendini feshetmesi için imza toplanırken Meclis Başkanı Nurlanbek...

Kırgızistan meclisinin kendi kendini feshetmesi için imza toplanırken Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu, bazı milletvekillerinin oluşturduğu inisiyatif grubunun meclisin kendi kendini feshetmesi için başlattığı imza kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı
6
Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu
7
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor