Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı

Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor

Kırgızistan Meclisi'nde bazı milletvekillerinin başlattığı kendi kendini feshetme kampanyası gündemi belirliyor. Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu konuyla ilgili açıklama yaptı.

İnisiyatif ve Gerekçe

"Milletvekilleri bir inisiyatif grubu oluşturdu ve bana, kendilerini feshetmek için gerekçeli bir dilekçe gönderdiler. Dilekçeyi 32 milletvekili imzaladı."

"İnisiyatif grubunun gerekçesini haklı gördüm." Turgunbekuulu, gerekçenin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması olduğunu belirtti.

Fesih Süreci ve Zamanlama

Turgunbekuulu, meclisin kendi kendini fesih kararının meclis genel kurulunun çoğunluk oylarıyla alınabileceğini kaydetti. 90 sandalyeli mecliste görev süresi gelecek yılın sonunda sona erecek olan 7'nci dönem milletvekilleri, 2021 yılında halk tarafından seçilmişti.

Meclisin ileriki günlerde feshedileceği ve genel seçimlerin yıl sonunda yapılacağı ifade ediliyor.

Kırgızistan meclisinin kendi kendini feshetmesi için imza toplanırken Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu, bazı milletvekillerinin oluşturduğu inisiyatif grubunun meclisin kendi kendini feshetmesi için başlattığı imza kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.