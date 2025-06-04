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Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş Büyükelçileri Kurban Vekaletlerini Türk Kızılaya Verdi

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş'in büyükelçileri, Kurban Bayramı'nda vekaletlerini Türk Kızılay'a verdi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 16:54
Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş Büyükelçileri Kurban Vekaletlerini Türk Kızılaya Verdi

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş'in Ankara büyükelçileri, Kurban Bayramı için kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a teslim etti.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq tarafından vekaletler, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca tarafından alındı.

Bu vekaletler, Türk Kızılay'ın yurt dışındaki dağıtım programları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de kurban vekaletini Türk Kızılaya vererek kampanyaya destek sağlamıştı.

Kızılay, bu yıl Türkiye dahil toplam 23 ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Yurt Dışından Vekalet Verme İmkanı

Yurt dışı vekalet bedeli 5 bin 250 lira olarak belirlenmişken, yurt dışından bağış yapmak isteyenler 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebiliyor. Vekaletlerini vermek isteyenler, "www.kizilay.org.tr" üzerinden kredi kartıyla 2 ila 4 taksit imkanıyla ödeme yapabilirler.

Ayrıca, bağışçılar, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST, EFT, Havale yöntemleriyle veya yurt içi "168" ve yurt dışı "212 390 38 00" numaralı ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebilirler.

Ankara'da görev yapan büyükelçiler, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk...

Ankara'da görev yapan büyükelçiler, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk Kızılaya verdi. Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq da kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

Ankara'da görev yapan büyükelçiler, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk...

Ankara'da görev yapan büyükelçiler, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk Kızılaya verdi. Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq da kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

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