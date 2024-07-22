Kırgızistan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 Sporcu İle Katılacak

Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hazırlanıyor
Kırgızistan, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 5 farklı branşta toplam 16 sporcuyla mücadele edecek. Ülkenin Cumhurbaşkanı olan Sadır Caparov, milli sporcuların uğurlama törenine katılarak destek verdi.
Sporcuların Branşları ve Katılım
Uğurlama töreninde konuşan Caparov, sporcuların güreş, judo, yüzme, atletizm ve boks dallarında yer alacağını açıkladı. Aynı zamanda, lisans kazanan sporcuların çoğunun güreş dalında mücadele edeceğini de vurguladı.
Güreşin Önemi
Caparov, güreşin Kırgızistan'ı global ölçekte tanıttığını belirtti. Ülke, bağımsızlık tarihi boyunca 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 olimpiyat madalyası kazanmayı başardı.
Altın Madalya Beklentisi
Caparov, Olimpiyat Oyunları'nda Kırgız sporcularının altın madalya kazanacağına dair inancını dile getirdi.
Bayrak Teslim Töreni
Tören esnasında, Akcol Mahmudov isimli milli güreşçi, ülke bayrağını Sadır Caparov’tan teslim alarak, 26 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek açılış töreninde ülkeyi başarıyla temsil edeceğini taahhüt etti.
Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 5 branşta toplam 16 sporcuyla temsil edilecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışacak sporcular için uğurlama töreni düzenlendi.
Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 5 branşta toplam 16 sporcuyla temsil edilecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışacak sporcular için uğurlama töreni düzenlendi.
Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 5 branşta toplam 16 sporcuyla temsil edilecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışacak sporcular için uğurlama töreni düzenlendi.