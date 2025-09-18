Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu

KEK 12. Toplantısı'nda Kırgızistan ile Türkiye arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi ilan edildi; enerji, sanayi ve insan kaynakları işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:33
Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu

Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Toplantısı gerçekleştirildi

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı kapsamında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede öne çıkan ifadeler

Baş başa görüşmede, iki ülke arasındaki geleneksel dostane ve stratejik ortaklığın aktif şekilde geliştiği vurgulandı. Kasımaliyev, "Bugün, Kırgızistan-Türkiye gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için mükemmel bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

İşbirliği alanları ve ticaret hedefi

Enerji, ticaret, sanayi ve inovasyon gibi geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarının ele alındığı toplantıda yeni işbirliği alanları belirlendi. Kasımaliyev, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Gelecek yıllarda Türkiye ile 5 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak için hedef koyduk." dedi ve bu hedefe ulaşmak için her türlü çabayı gösterme konusunda mutabık kalındıklarını belirtti.

İnsan kaynakları ve eğitim işbirliği

İki kardeş halk arasındaki ilişkileri geliştirmek için insan kaynakları alanında işbirliğinin önemine değinildi. Kasımaliyev, iki ülkenin ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümünün kutlanmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Basın açıklaması

Kasımaliyev ve Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu; görüşmelerin kapsamının ve geleceğe dönük hedeflerin altı çizildi.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı
6
Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu
7
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor