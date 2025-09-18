Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu

Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Toplantısı gerçekleştirildi

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı kapsamında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede öne çıkan ifadeler

Baş başa görüşmede, iki ülke arasındaki geleneksel dostane ve stratejik ortaklığın aktif şekilde geliştiği vurgulandı. Kasımaliyev, "Bugün, Kırgızistan-Türkiye gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için mükemmel bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

İşbirliği alanları ve ticaret hedefi

Enerji, ticaret, sanayi ve inovasyon gibi geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarının ele alındığı toplantıda yeni işbirliği alanları belirlendi. Kasımaliyev, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Gelecek yıllarda Türkiye ile 5 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak için hedef koyduk." dedi ve bu hedefe ulaşmak için her türlü çabayı gösterme konusunda mutabık kalındıklarını belirtti.

İnsan kaynakları ve eğitim işbirliği

İki kardeş halk arasındaki ilişkileri geliştirmek için insan kaynakları alanında işbirliğinin önemine değinildi. Kasımaliyev, iki ülkenin ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümünün kutlanmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Basın açıklaması

Kasımaliyev ve Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu; görüşmelerin kapsamının ve geleceğe dönük hedeflerin altı çizildi.