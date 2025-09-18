Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. Yılını Bişkek'te Kutladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. kuruluş yılını Bişkek'te kutladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ)'nün 30. kuruluş yıl dönümü, Devlet Filarmoni Orkestra Binası'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Protokol ve katılımcılar

Programa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev katıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, Bilim, Yükseköğretim ve Yenilik Bakanı Bahtiyar Orozov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Kırgızistan ve Türkiye milletvekilleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yer aldı.

Tören, Kırgızistan ve Türkiye milli marşlarının okunması ve üniversitenin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

Rektörün mesajı

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılış konuşmasında, "30 yıl önce filizlenen bir çınarın göğe uzanan dalların altında bugün toplandık. Bu çınarın adı Manas Üniversitesidir." ifadelerini kullandı. Ceylan, üniversitenin öğrencilerin hayali, hocaların emeği ve velilerin duası olduğunu belirterek, kurumun eğitim alanında tarih yazdığını vurguladı.

Rektör konuşmasında ayrıca milli destandan alıntı yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi: "Şahinleri ehlileştirdim, onlardan avcı kuş yaptım, çeşitli kabilelerini bir araya topladım, onlardan bir millet yaptım." Konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğüdüyle noktaladı: "Bir olalım, iri olalım, diri olalım."

Üniversitenin başarısı ve mezunlar

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, üniversitenin 30 yıl içinde 14 binden fazla mezun verdiğini, mezunların yalnızca Kırgızistan ve Türkiye'de değil dünya genelinde mesleklerini icra ettiklerini aktardı. İbrayev, üniversitenin faaliyetlerinde yüksek kalite hedeflendiğini ve kurumun Kırgızistan'da birinci sırada yer almasının yanı sıra dünya sıralamalarında en iyi bin üniversye arasında bulunduğunu hatırlattı.

Devlet ve aydınlardan teşekkürler

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, üniversitenin 30. yıl dönümünü "birlik ve dostluğun bayramı" olarak nitelendirip, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına katılımcılara tebriklerini iletti. Kasımaliyev, Manas Üniversitesi'nin gençlere kaliteli eğitim vererek "kendi gururlu tarihini yazdığını" söyledi ve Cengiz Aytmatov'un üniversiteye duyduğu sevgi ile kurucu rektörler Prof. Dr. Karıbek Moldobayev, Prof. Dr. Süleyman Kayıpov ve Prof. Dr. Sabahattin Balcı'ya şükranlarını sundu.

Türkiye'nin mesajı ve etkinlikler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında, "Tanrı dağının eteklerinde 30 yaşına gelen bu çınar daha nice yıllar yaşasın." diyerek üniversitenin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, Kırgız halkıyla paylaşılan ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarına değindi ve üniversitenin temellerinin 1995 yılında atıldığını anımsattı.

Tören kapsamında Kırgızistan-Türkiye Türk Dünyası Orkestrası, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu sanatçılar ve Türk dünyasının sanatçı dostlarının konserleri yer aldı.

Manas Üniversitesi'nin 30. yılına ilişkin tören, protokol konuşmaları, teşekkürler ve kültürel etkinliklerle tamamlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Devlet Filarmoni Orkestra Binası'nda düzenlenen programa, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da katıldı.