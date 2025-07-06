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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 15 Bin Başvuru

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi giriş sınavına 15 bin 54 öğrenci başvurdu, başvuru sayısı geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:17
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 15 Bin Başvuru

Kırgızistan'da Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına 15 binden fazla öğrenci başvurdu.

Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayıs ayında düzenlenen Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'nden en az 110 puan alan öğrenciler, üniversiteye başvuruda bulunma şansını yakaladı.

Başvurusu onaylanan 15 bin 54 öğrenci için KTMÜ kampüsünde ve Maarif Eğitim Kompleksi'nde toplam 14 binada ve 318 salonda giriş sınavı gerçekleştirildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi. Üst yönetim ayrıca dışarıda bekleyen velilerle de sohbet ederek onların sorularını yanıtladı.

Talep Yüksek, Başvurular Artıyor

Prof. Dr. İbrayev, yaptığı açıklamada, geçen yıla göre başvuru sayısında kayda değer bir artış yaşandığını belirtti. Geçen yıl 10 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 15 bin 54'e yükseldiğini ifade etti.

Bu durumdan gurur duyduklarını dile getiren İbrayev, bu yıl üniversitede Tıp Fakültesi ve Kırgız Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nin açıldığını aktardı. Ayrıca, üniversitenin kuruluşunun 30. yılını kutlayacağını vurguladı.

İbrayev, KTMÜ’nün eğitim kalitesi açısından hem dünyada hem de Orta Asya’da lider konumda olduğunu kanıtladığını belirtti. Gençlerin kaliteli bir eğitim alabilmeleri için gerekli olan altyapıya, kampüse, özgün eğitim metodolojisine ve nitelikli öğretim üyelerine sahip olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. İbrayev, üniversiteye giriş sınavının şeffaf bir şekilde yapıldığını, öğrencilerin yalnızca bilgi birikimleriyle bu sınavı geçebildiklerini söyledi.

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu...

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına başvurdu. KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, gazetecilere açıklamada yaptı.

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu...

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına başvurdu. KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, gazetecilere açıklamada yaptı.

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