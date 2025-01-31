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Kırgızistan ve Rusya Arasındaki Görüşmede Ekonomik İşbirliği Ele Alındı

Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mişustin ile ekonomik işbirliğini ve sorunları görüştü.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:06
Kırgızistan ve Rusya Arasındaki Görüşmede Ekonomik İşbirliği Ele Alındı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasımaliyev ve Mişustin görüşmesinde ekonomik işbirliği, ticareti geliştirme, enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları gibi önemli konular ele alındı.

Kasımaliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve dijital ekonomi alanlarında hayata geçirilen önemli projelerden bahsetti. "Ülkeler arasında dostane ilişkilere her zaman değer verdik." diyen Kasımaliyev, ikili temasların yüksek dinamiği sayesinde konuların zamanında çözüme kavuşturulabildiğini ifade etti.

Mişustin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyesine dikkat çekerek, öncelikli alanlardaki işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Mişustin, görüşme sırasında Kırgızistan'da faaliyet gösteren Rus sermayeli şirketlerin şikayetlerini dile getirdi. Kendilerini ciddi şekilde endişelendiren konular olduğuna dikkat çeken Mişustin, "Bunlar, Rus şirketlerine karşı Kırgızistan'ın resmi organlarının üst düzey temsilcileri tarafından yapılan asılsız iddialar ve yasa dışı açıklamalardır. Kırgızistan yönetiminden, şirketlerimiz üzerindeki idari baskıyı durdurmasını ve Rus yatırımcıların hak ve meşru çıkarlarının korunmasını sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile...

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi. Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasımaliyev'in Rusya Başbakanı Mişustin ile görüşmesinde, ekonomik işbirliği, ticareti geliştirme, enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları da dahil olmak üzere ikili işbirliği ele alındı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile...

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi. Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasımaliyev'in Rusya Başbakanı Mişustin ile görüşmesinde, ekonomik işbirliği, ticareti geliştirme, enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları da dahil olmak üzere ikili işbirliği ele alındı.

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