Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (56) ve S.Ş. (23) isimli şahıslar yakalandı.
M.G.'ye "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl, S.Ş.'ye ise "basit yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan M.G. ve S.Ş., Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
