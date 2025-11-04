Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve basit yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü yakaladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:27
Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (56) ve S.Ş. (23) isimli şahıslar yakalandı.

M.G.'ye "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl, S.Ş.'ye ise "basit yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan M.G. ve S.Ş., Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.Ş.

"BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.Ş.

"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET" SUÇUNDAN 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN M.G. (56)

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
2
Konya Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
3
İznik'te Bayi Müşterilerinin İsimleriyle Kredi Çekti: İşletmeci Gözaltına Alındı
4
Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
5
Muratlı'da 3 Çocuğun Sibop Kapakları Hırsızlığı
6
Milas-Yatağan Karayolunda Feci Kaza: Süt Toplama Aracı TIR’a Arkadan Çarptı — 1 Ölü
7
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?