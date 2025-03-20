Kırıkkale'de 210 Damızlık Koç Üreticilere Dağıtıldı

Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 210 damızlık koç ve çeşitli destek ekipmanları üreticilere ulaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Koç ve Destek Ekipmanları Dağıtım Töreni"'nde konuşan Vali Mehmet Makas, projede İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi'nin kritik katkılarının bulunduğunu ifade etti.

Makas, devletin imkanlarının her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirterek, "Sizlerle beraber yol yürümeye ve üretimi artırmaya hep birlikte varız. Daha önce KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle teslim edilen ekipmanların da çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üretim bizim için çok önemli ve kıymetli. Sizler üreterek bu memleketin geleceğine katkı veriyorsunuz," dedi.

Törende, kura ile belirlenen 210 üreticiye 210 damızlık koç, 548 portatif yemlik/suluk ve 30 üreticiye birer hayvan çadırı dağıtıldı. Ayrıca, bakanlık ve KOP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla 65 köy merasına 344 sıvat ve 3 köye de birer gölgelik kuruldu.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ve çok sayıda üretici katıldı.

Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle üreticilere 210 damızlık koç ve destek ekipmanları dağıtıldı. "Koç ve Destek Ekipmanları Dağıtım Töreni", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlendi.

Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle üreticilere 210 damızlık koç ve destek ekipmanları dağıtıldı. "Koç ve Destek Ekipmanları Dağıtım Töreni", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlendi.