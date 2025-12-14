DOLAR
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunda park halindeki 3 araca çarpması sonucu sürücü Bilgehan Okyay yaşamını yitirdi, bir yolcu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:37
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Olayda 21 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, 06 Z 8750 plakalı Fiat marka otomobili kullanan Bilgehan Okyay yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada sürücü Bilgehan Okyay ile yolcu H.O. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine müdahalede bulundu.

Müdahale ve sağlık durumu

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde Bilgehan Okyay hayatını kaybetti. Yolcu H.O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

