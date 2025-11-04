Kırıkkale'de Akaryakıt Tankeri Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Kaza ve Yer

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir akaryakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücü D.A. (22) yönetimindeki 71 FA 997 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının üzerine tanker otoparka çekildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

