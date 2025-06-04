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Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğunluğu: Kilit Kavşak Aşırı Kalabalıklaştı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu artarken, sürücüler için güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 16:22
Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğunluğu: Kilit Kavşak Aşırı Kalabalıklaştı

Kırıkkale'de Bayram Öncesi Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan sürücüler, Kırıkkale'de yoğun bir trafik akışı oluşturdu. Şehir, "kilit kavşak" olarak bilinen noktada yaşanan kalabalıkla dikkat çekiyor.

Trafik Artışı Bekleniyor

Bölgedeki trafik yoğunluğunun, akşam saatlerinde ve yarın daha da artması bekleniyor. Bayramda memleketlerine ulaşacak olanların sayısındaki artış, Kırıkkale'nin trafik durumunu etkilemekte.

Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Bayram tedbirleri çerçevesinde, jandarma ekipleri, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktalarında dronla denetim yapıyor. Bu denetimler sırasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuları için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Denetimlerde bayram kutlaması yapan ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği hususunda uyarılarda bulundular. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlamak adına kısa süreli önlemler almaktadır.

Karayolları Ekipleri de Görevde

Karayolları ekipleri, Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak, trafiğin aksamadan ilerlemesi için çalışmalara devam etmektedir.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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