Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu Düzenlendi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda önemli bir çalışma yürüttü.

Detaylı Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen M.Q.H.A.M isimli yabancı uyruklu birey, Kırıkkale'nin merkezinde yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan detaylı aramalarda, suç unsuru olabilecek nitelikte bir cep telefonu ve iki SIM kart ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele konusunda kararlılıkla devam eden operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.