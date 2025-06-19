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Kırıkkale'de FETÖ'nün Sözde 'İl İmam Yardımcısı' Tutuklandı

FETÖ'nün Kırıkkale'deki sözde il imam yardımcısı Y.Ç. tutuklandı. 2005-2016 yıllarında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:13
Kırıkkale'de FETÖ'nün Sözde 'İl İmam Yardımcısı' Tutuklandı

Kırıkkale ilinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 15 Temmuz döneminde örgütün sözde "il imam yardımcısı" olarak görev yapan Y.Ç., tutuklandı. Y.Ç.'nin, 2005-2016 yılları arasında toplamda yaklaşık 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu bağlamda, Y.Ç. teslim oldu ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Konuya dair daha fazla bilgi paylaşılmadı ancak Y.Ç.'nin tutuklanmasının, FETÖ'nün Kırıkkale'deki yapılanmasına önemli bir darbe vurması bekleniyor.

Kırıkkale'de, 15 Temmuz döneminde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "il imam yardımcısı" ve...

Kırıkkale'de, 15 Temmuz döneminde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arasında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

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