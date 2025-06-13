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Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü M.S.D., 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:29
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.D., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'den aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Belirlenen adrese düzenlenen baskında M.S.D. gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edilecek

Yakalanan hükümlünün, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. Bu gelişme, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay...

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay...

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

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