Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Sahte Kimlikle Ele Geçirildi

Kırıkkale'de FETÖ Zanlısı Yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan bir firari hükümlü, sahte kimlikle ele geçirildi. Hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile FETÖ’nün gizli eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Bu operasyonda, N.A. isimli firari, başkası adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ile yakalandı. Hemen ardından gerekli işlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edildi.

Bu tür operasyonlarla, FETÖ'nün yeraltı faaliyetlerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Güvenlik güçlerinin kararlılığı sürerken, benzer vakaların önlenmesi için çalışmalar devam edecektir.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.