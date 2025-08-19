Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Sivil toplum kuruluşlarından ortak tepki

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Program, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Siyonist işgal rejimine destek sağlayan markaların sergilendiği bir bölüm ile saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı.

Başlatılan imza kampanyasına katılımcılar ilgi gösterdi; bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmaları ardından dua edildi.

Programa, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.