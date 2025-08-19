DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşlarının Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amaçlı imza kampanyası başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:42
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Sivil toplum kuruluşlarından ortak tepki

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Program, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Siyonist işgal rejimine destek sağlayan markaların sergilendiği bir bölüm ile saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı.

Başlatılan imza kampanyasına katılımcılar ilgi gösterdi; bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmaları ardından dua edildi.

Programa, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası...

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası...

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı