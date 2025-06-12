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Kırıkkale'de Gerçekçi Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Kırıkkale'de bir okulda gerçekleştirilen yangın tatbikatı, öğrencileri ve personeli olası tehlikelere karşı bilinçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:00
Kırıkkale'de Gerçekçi Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Kırıkkale'de Tatbikat Gerçeği Aratmıyor

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, senaryo gereği Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, Fabrikalar Mahallesi'ndeki lisede çatı yangını olduğu ihbarı yapıldı.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

İhbarın ardından itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde koordine olarak bölgeye intikal etti. Bu esnada, okulda bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde okuldan tahliye edildi.

Olay Yeri Yönetimi ve Müdahale

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve MEB AKUB ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında bina içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen öğrenciler ile okul personeli, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edilerek ambulanslara taşındı.

Güvenli Bir Toplanma Alanı

Binadan kendi imkanlarıyla çıkan öğrenciler de okul bahçesinde belirlenen toplanma alanına yönlendirildi. Tatbikat, gerçeği aratmayan senaryosuyla öğrenci ve personelin olası yangın durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacı taşıdı.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı...

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı...

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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