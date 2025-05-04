Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Aynı bölgede 6 hayvanın da yaralandığı bildiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çayır Yaylası'nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan ağılına gittiğinde 25 hayvanın telef olduğunu, 6 hayvanın ise yaralı halde bulduğunu ifade etti.

Olayın ardından Taşdemir'in yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hayvanların kurt saldırısı neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada koyun ve keçilerden oluşan 120 küçükbaş hayvanının bulunduğunu belirterek, "Gece 03.00'e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25'ini telef etmiş, 1'ini götürmüş, kayıp, 6'sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen küçükbaştan 25'i telef oldu, 6'sı yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen küçükbaştan 25'i telef oldu, 6'sı yaralandı.