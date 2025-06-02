Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kırıkkaleliler Dikkat! Orman Yangınlarına Karşı Kritik Karar

Kırıkkale Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangınları riskine karşı harekete geçti. Vali Mehmet Makas, yaptığı son dakika açıklamasıyla, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ormanlık alanlara girişin yasaklanacağını duyurdu. Bu yasak, tam 5 ay süresince geçerli olacak.

Ormanlarda Kırmızı Alarm

Vali Makas, özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve insan kaynaklı dikkatsizliklerin orman yangınlarına yol açtığını ifade etti. Bu nedenle, Kırıkkale'nin doğal güzelliklerini korumak ve olası felaketleri önlemek adına böyle bir karar alındığını belirtti. Vali Makas, "İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara giriş-çıkışlar, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır" dedi.

Cennet Köşelerine Giriş Yasaklandı

Alınan bu geniş çaplı yasakla ilgili açıklamada, vatandaşların doğayla iç içe olma ve dinlenme ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. Vali Makas, yasak kapsamındaki alanlar dışında vatandaşların dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerlerin açık kalacağını belirtti.

Yasaktan Muaf Alanlar

Kırıkkale Valiliği, yasak kapsamına alınmayan popüler mekanları da açıkladı. Millet Ormanı, Bahşılı Mesire Yeri, Delice Çatallı Mesire Yeri, Çelebi Cennet Çeşmesi Mesire Yeri ve Karaahmetli Tabiat Parkı’nın açık tutulacağı müjdesi verildi. Bu alanlar, vatandaşların doğayla keyifle vakit geçirebilecekleri yerler olarak hizmet vermeye devam edecek.