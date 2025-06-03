DOLAR
39,13 0,23%
EURO
44,58 0,73%
ALTIN
4.201,28 1,4%
BITCOIN
4.136.247,4 -0,92%

Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 17:10
Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Kaza: Otomobil Devrildi

Kırıkkale'de bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, Yusuf K. tarafından yönetilen 34 ZM 3748 plakalı aracın, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki İzzettin köyü kavşağında refuara çarpması neticesinde meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yusuf K. ile birlikte yolcu Yüksel K. yaralı olarak araç içinde kaldılar.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın tavanı kesilerek yaralılar kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan yaralılar, en yakın hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındılar. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine...

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine...

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı
2
İshak Paşa Sarayı'nda 'Zeytindağı Çocukları' Sergisi Açıldı
3
Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
4
Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı
6
Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Gazze Saldırıları Protesto Edildi
7
TBB, 57 Belediyeye 59 Yeni Araç Hibe Etti

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde