Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Kaza: Otomobil Devrildi

Kırıkkale'de bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, Yusuf K. tarafından yönetilen 34 ZM 3748 plakalı aracın, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki İzzettin köyü kavşağında refuara çarpması neticesinde meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yusuf K. ile birlikte yolcu Yüksel K. yaralı olarak araç içinde kaldılar.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın tavanı kesilerek yaralılar kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan yaralılar, en yakın hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındılar. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.