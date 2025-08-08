DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Çarpan Otomobil, 3 Yaralı

Kırıkkale'de sivil polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi, 2'si polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:31
Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Çarpan Otomobil, 3 Yaralı

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazasında, sivil polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si polis toplamda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ü. idaresindeki 06 BPV 794 plakalı otomobil, bir vakaya giden sivil polis aracıyla Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi...

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi...

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!