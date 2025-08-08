Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Çarpan Otomobil, 3 Yaralı

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazasında, sivil polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si polis toplamda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ü. idaresindeki 06 BPV 794 plakalı otomobil, bir vakaya giden sivil polis aracıyla Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.