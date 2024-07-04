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Kırıkkale'de trafik kazası: Bir polis hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı!

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybederken, biri polis olmak üzere iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:35
Kırıkkale'de trafik kazası: Bir polis hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı!

S.Ö. (27) idaresindeki 38 BA 184 plakalı otomobil, Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü S.Ö. ile Kırıkkale Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı'ya (30) ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, hızla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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