Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'

Başkan Malik Ercan, eleştirilere yanıt vererek Aydın Büyükşehir ile koordineli şekilde yol, asfalt ve bakım çalışmalarının sürdüğünü, kırsala da eşit hizmet götürdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:09
Başkan Ercan'dan eleştirilere sert yanıt

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, belediyenin çalışmaları hakkında gündeme gelen eleştirilere tepki göstererek hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Çalışmaların detayları

Belediye ekiplerinin uzun süredir sahada olduğunu belirten Ercan, özellikle tarla yolları, bahçe yolları ile zeytinlik ve incirlik bölgelerinde ulaşımı zorlaştıran güzergahlarda kapsamlı iyileştirmeler yapıldığını aktardı. Kırsal alanlarda çamurlaşan yollara taş döşendiğini ve bozulan yolların düzeltilerek vatandaşın günlük hayatının kolaylaştırıldığını ifade etti.

Eleştirilere ilişkin değerlendirme

Ercan, sahada çalışan belediye emekçilerinin emeğine gölge düşürmeye çalışan bir grubun sürekli konuştuğunu, ancak bugüne kadar Yenipazar'a bir katkı sunmadıklarını söyledi. Belediyeciliğin masa başında oturup maaş almakla değil, vatandaşın derdine koşmakla yapılacağını vurguladı.

Koordinasyon ve vatandaşla iletişim

Yenipazar için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Ercan, vatandaşlardan gelen talepleri bizzat yerinde dinlediklerini, eksik görülen her noktada Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çözüm üreteceklerini dile getirdi. Başkan, Yenipazar'ın her mahallesine eşit şekilde hizmet götürme kararlılığının sürdüğünü yineledi.

