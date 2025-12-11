DOLAR
Başkan Halit Doğan: Kentsel Dönüşüm Ofisleri Samsun'da İletişimin Güçlü Adresi

Başkan Halit Doğan, Kentsel Dönüşüm Ofislerinin Samsun'da iletişimi güçlendirdiğini ve dönüşümün halkla birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:40
Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşla iletişimi güçlendirmek için hayata geçirilen ofislerin önemine dikkat çekti. Doğan, "Dönüşüm sürecinde kentsel dönüşüm ofisleri iletişimin en güçlü adresi oluyor" dedi ve Samsun'un dönüşümünün kent sakinleriyle birlikte gerçekleştirileceğini vurguladı.

Ofisler nerede hizmet veriyor?

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların daha katılımcı, şeffaf ve planlı yürümesi amacıyla Kentsel Dönüşüm Ofislerini açtı. Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik ve Kökçüoğlu mahallelerinde yapılacak dönüşüm çalışmaları için Barış Bulvarı üzerindeki Kentsel Dönüşüm Ofisi hizmet veriyor. Ayrıca Gülsan Sanayi Sitesinde planlanan çalışmalar için Canik, Yenimahalle Çarşamba Caddesindeki Kentsel Dönüşüm Ofisi vatandaşlara destek sunuyor.

Yerinde dönüşüm, katılımcı yönetim

Kentsel Dönüşüm Ofisleri, vatandaşların dönüşüm sürecine doğrudan dahil olabildiği aktif platformlar olarak görev yapıyor. Bu ofisler, belediye ile vatandaş arasında bir iletişim köprüsü oluşturarak halkın sorularını yetkililere iletmesine, projeler hakkında doğrudan bilgi almasına imkan tanıyor. Süreç, yerinde dönüşüm ve katılımcı yönetim anlayışıyla ilerliyor.

"Hemşehrilerimiz sürecin aktif bir paydaşı oluyor"

Halit Doğan süreçte iletişimin önemine değinerek şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm, geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sadece yapı stokunun yenilenmesini değil; aynı zamanda sosyal dokunun korunmasını, yaşam alanlarının modernleştirilmesini ve şehir estetiğinin yükseltilmesini de amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm şehrimizin uzun yıllardır beklediği önemli bir süreç. Biz dönüşüm sürecini hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek, birlikte yol yürüyerek gerçekleştirmek istedik. Bu yolda Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz önemli bir rol oynayacak. Adeta bir iletişim köprüsü görevi üstlenen Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz ile hemşehrilerimiz sürecin aktif bir paydaşı oluyor. Biz süreci ‘vatandaşımıza rağmen değil, vatandaşımızla birlikte yol yürüyerek’ yönetiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz kentsel dönüşüm süreçlerinde iletişimin en güçlü adresleri oluyor. Samsun’umuzu, Samsun’da yaşayan, kalbi Samsun ile atan kıymetli hemşehrilerimizle birlikte dönüştüreceğiz".

