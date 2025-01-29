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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:20
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokakta uyuşturucu satan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütmekteydi.

Operasyonun Ayrıntıları

Bu operasyon kapsamında ekipler, B.K, O.B, C.Y. ve F.Y. isimli şahısların araçlarında 1111 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı sürecinin ardından zanlılardan O.B, C.Y. ve F.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ancak B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı....

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1111 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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